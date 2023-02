Nieuwbouwhuis Deventer direct te huur aangeboden, buren verbijsterd: ‘Kan toch niet?’

In de meest Turkse straat van Deventer gaat het alleen over de ramp: ‘Mijn vriend is zijn complete familie kwijt’

De Rielerweg in Deventer, met veel Turkse middenstanders, is doorgaans een levendige straat. Nu heerst er een grafstemming en praat iedereen maar over een ding: de verwoestende aardbeving in Turkije. ,,Twintig familieleden van mijn vriend liggen onder het puin.”

7 februari