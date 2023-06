Nieuws gemist? Dit is hoe de Adelaarshorst wordt omgebouwd • Overijssel niet blij met stikstofregeling.

Rob uit Deventer viel in een groot gat na de dood van zijn Marion: ‘Ik was de pineut’

Wanneer Rob Speksnijders vrouw in 2018 overlijdt na een kort ziekbed, volgt er een rouwperiode met de ene na de andere tegenslag. Inmiddels zet hij zich in als ervaringsdeskundige bij Humanitas en opent hij op 12 juni de deuren van het rouwcafé. ,,Het jaar na haar dood kan ik me weinig van herinneren.’’