Nieuws gemist? Enorme windmolen blokkeert snelweg-knooppunt • Coronadokter Gommers blikt terug

Op het knooppunt Beekbergen bij Apeldoorn heeft het verkeer al de hele dag last van omleidingen en wegafsluitingen nadat daar vannacht een enorm stuk pijler van een windmolen van een vrachtwagen is afgevallen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog steeds onduidelijk.

Het 12-jarige meisje dat op eerste kerstdag op tragische wijze is omgekomen bij een skiongeval in Oostenrijk, komt uit Zelhem.

Volledig scherm Officiële opening van het BBB-Partijbureau, het zenuwcentrum van de snelgroeiende partij de komende jaren. © Ronald Hissink

BoerBurgerBeweging opent partijbureau in Deventer: ‘Voorwaarde dat het op meer dan 100 kilometer van Den Haag kwam’. Bovendien wil de partij op 15 maart in alle regio’s ook mee doen aan de waterschapsverkiezingen en Europa in.

Bij een kleine brand in een huis aan de Hanekamp in Zwolle heeft de politie een overleden hond gevonden. De hond bleek neergestoken. De bewoonster is aangehouden.

In navolging van de teambazen hebben ook zijn collega’s in de Formule 1 Max Verstappen verkozen tot beste coureur van het jaar. Het is de zoveelste prijs die de Nederlandse rijder van Red Bull heeft ontvangen voor het behalen van zijn tweede wereldtitel in de hoogste autosportklasse.

Wat een maand voor Sanne in ’t Hof. Nadat de langebaanschaatsster uit Schalkhaar kort geleden al de beste tijd op de 5000 meter neerzette tijdens de World Cup in Calgary, waarin ze zelfs olympische kampioen Irene Schouten versloeg, won ze woensdag de slotafstand van het NK allround in Heerenveen.

De Deventer horecabaas Tjalling Tjalkens werd op 2 januari 1973 gevonden op de bodem van een eeuwenoude put. Al vijftig jaar is het een mysterie waarom hij is vermoord en door wie. De nooit opgeloste zaak spreekt nog steeds tot de verbeelding. Voor het eerst spreekt zijn weduwe.

Twee jaar lang was hij vaste klant aan talkshowtafels en in krantenartikelen als het over corona ging. Als Diederik Gommers iets zei, dan deed die mening ertoe. Nu de pandemie over lijkt, is de ‘covid-dokter’ amper nog op tv. ,,Als ik nu nog iets over dat onderwerp zou zeggen, dan is de wereld te klein.’’

Het is niet dat Mirjam Burema (54) van de activistische beweging Extinction Rebellion haar pompoensoep graag tegen een schilderij in het museum zou kwakken. Maar, zegt ze in de keuken van haar ‘aardehuis’ in Olst, helemaal uitsluiten kan ze het niet. Aan tafel, samen met dochter Isa (21), vertelt ze over haar jaar.

Als nummer 2 op de lijst van de PvdA bij de raadsverkiezingen van maart dit jaar werd hij nog aangeprezen als ‘vertegenwoordiging van Generatie Z’, met als speerpunt meer betaalbare woningen in Kampen. Hoe wrang: negen maanden later moet Rick de Breij (24) opnieuw op zoek naar een betaalbare woning

