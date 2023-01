Nieuws gemist? Gideon is sociaal doodverklaard door zijn familie • Wat te doen met de tieners die de kroeg in willen?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ze zijn de tienerdisco ontgroeid, maar moeten nog jaren wachten om de ‘echte’ clubs en kroegen in te mogen. Tieners van 15, 16 en 17 staan in het uitgaansleven vaak voor een dichte deur, of eigenlijk: voor een brede portier die ze niet doorlaat. De horeca worstelt met de tieners die tussen wal en schip vallen

Zwerfafval uit de IJssel vissen en daar broeken, blouses of jurken van maken. Hanneke Siebelink (56) vergaarde er de afgelopen jaren nationale bekendheid mee. Nog dit jaar liggen de eerste kledingstukken van haar kledinglijn River Fashion bij haar zelf in de winkel.

Het scheelde niet veel of de Friese Femke Wiersma, bekend van haar deelname aan Boer zoekt Vrouw, was lijsttrekker geworden van de BoerBurgerBeweging. Dat blijkt uit het nieuwe boek Gewoon gezond verstand van de uiteindelijke BBB-voorvrouw Caroline van der Plas.

Politie en dierenambulance hebben vanochtend een ree van de verdrinkingsdood gered in Giethoorn. Het dier was in een vaart terecht gekomen en kon daar zelf niet meer uitkomen.

Het ging de hele week over Steven Berghuis. De oud-speler van Feyenoord keerde voor het eerst als Ajacied terug in een volle Kuip. Naar eigen zeggen verging het Berghuis prima in de vijandige Kuip. Hij deelde vooral een sneer uit naar de media die de boel ‘aanzwengelden’.

Richard Veenstra uit Ossenzijl behoort sinds een week tot het elitekorps van het mondiale darten, de PDC. Dat is dezelfde bond als waar bekende namen als Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en wereldkampioen Michael Smith in uitkomen. Maar elite-darter of niet, dit weekend doet Veenstra ‘gewoon’ mee aan de Open Steenwijkerland in De Meenthe in Steenwijk.

Oost-Nederland kent Willem van Oranje en de Nederlandse geschiedenis (of is die vooral Hollands?). Maar herkennen we Karel van Gelre en Maarten van Rossum? Weten we dat het oosten, voordat Nederland bestond, bijna één land was en er toen ook al antipathie tegen de Randstad bestond? Een reis naar het verleden.

Zijn oudste dochter wil hem niet meer zien, zijn jongste dochter ‘veel te weinig’. Ook andere familieleden en vrienden hebben Gideon Nagtegaal (46) verbannen. Hij wordt sociaal doodverklaard nadat hij twee jaar geleden de Jehovah’s Getuigen in Emmeloord verliet. Nagtegaal gaat door een dal, maar vecht terug.

Geesteszieken en kinderen die met matras de vrachtwagen ingaan en op de trein zijn gezet richting Auschwitz. De wijze waarop in januari 1943 de deportatie plaatsvindt bij het Apeldoornsche Bosch is nietsontziend en gruwelijk. ,,Er zijn hier 1400 mensen de dood ingejaagd.”

Het kostte moeite om zwanger te worden, maar het lukte. Groter geluk kenden Dana en Ruben Keijzer niet. Nu is hun 2-jarige dochtertje Nova overleden. En dwalen haar ouders door een doolhof van verdriet. Hoe leef je verder zonder je kind?

En dan nog even dit: Zwarte koffie is het op een na meest vervuilende drankje. Op de eerste plaats? Zijn romige broertje: de cappuccino. Kortom, koffie heeft een grote impact op het milieu. Als consument is het soms moeilijk te bepalen hoe je milieubewust koffie kan drinken. De experts noemen vier belangrijke dingen om op te letten.

