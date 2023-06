Nieuws gemist? Jorrick werd mishandeld in trein • Groeiende groep mensen verklaart zich ‘soeverein’

MET VIDEO 7-jarige jongen komt om het leven bij ernstig ongeval in Diepenveen, automobi­list (84) aangehou­den

Bij een ernstig ongeluk in Diepenveen is vanmiddag een jongen van 7 om het leven gekomen. De jongen kwam op de fiets in botsing met een auto. De bestuurder, een 84-jarige man, is aangehouden.