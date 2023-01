Nieuws gemist? Lachen om je energierekening • Knap staaltje weilandvliegen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De man of vrouw die maandagmorgen is gevonden langs Het Vlier in Deventer is niet om het leven gekomen door een misdrijf of een ongeluk. Dat meldt de politie in Deventer na onderzoek.

Actrice Annie Wersching is overleden. De Amerikaanse stierf zondag op 45-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

E-bikeproducent Stella in Nunspeet kondigt ontslagen aan. Volgens het bedrijf is een herstructurering nodig om Stella ‘gezonder en klantvriendelijker’ te maken

Van Drie Group uit Uddel neemt in ophef geraakte slachterij Gosschalk over

Voorbijganger helpt dronken man in Eefde (die daarna een misdrijf pleegt)

Verpleegkundigen Isala hangen spandoeken op om betere beloning te eisen: ‘Wel klappen maar niet lappen’

Gevechtshelikopter hangt meters boven weiland: legeroefening Red Dawn in de Achterhoek

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is waarom PEC Zwolle Thomas van den Belt niet wil verkopen aan Feyenoord. En: hij staat vanavond gewoon in de basis! De Zwollenare jagen vanaf 20.00 uur op de negende KKD-zege op rij in het stadion van Roda JC. Volg de wedstrijd op de voet in ons liveblog!

PEC Zwolle maakt kleine winst dankzij transfer Mees de Wit (maar is hard op zoek naar extra geld)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Als meneer Van Soest zondagavond vanaf een vriend terugrijdt naar huis, ziet hij twee ogen oplichten in de berm langs de weg. Een hert of een zwijn? Wat is het? Dan springt er ineens een exotische verrassing uit het hoge gras.

Energiekosten? Albert betaalt 2 euro per maand en woont in boerderij uit 1860: ‘Heb nog enkel glas’

Trucker Justin (26) stort van viaduct A15 bovenop busje: ‘Behoorlijk geschrokken’

Vader (54) van zes kinderen die in Oostenrijkse kelder zijn gevonden ‘bereidde zich voor op apocalyps’

Te weinig tijd voor pincode en instructies onduidelijk: miljoenen hebben moeite met digitaal bankieren

En dan nog even dit:

‘Fakkeldreiger’ Kaag wordt lijsttrekker Jezus Leeft bij provinciale verkiezingen

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Volledig scherm Lachen om je energierekening en laagvliegen in de Achterhoek © Ronald Hissink/Stefan Ruiter

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.