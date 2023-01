Nieuws gemist? Piet overleefde de Watersnoodramp • Recordpoging van Go Ahead Eagles valt in het water

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In Zwijndrecht zijn vanmiddag twee vrouwen neergeschoten bij een winkelcentrum. Het gaat om een moeder en dochter. Eén van de twee vrouwen, de moeder, is ter plaatse overleden. De dochter is zwaargewond met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is nog niet gepakt.

De rij-instructrice die gisteravond gewond raakte bij een aanrijding in Zwolle, is de 55-jarige Remziye Secer-Temirci. Zij werkt voor autorijschool Arena, een bekend familiebedrijf uit Kampen. ,,Mama heeft pijn en ligt plat’’, meldt haar dochter.

Lukas zou nu een dreumes zijn die kan lopen en woordjes begint te brabbelen, maar hij werd slechts vier maanden oud. Door medische missers, volgens zijn moeder en vader . Ze dienden bij het medisch tuchtcollege een klacht in.

Uit interne mails en apps van de gemeente Hardenberg blijkt dat het schooltje in Schuinesloot voor opvang van Oekraïense vluchtelingen al maanden in beeld was. En dat terwijl in oktober de gemeente Hardenberg het plan onder stoom en kokend water aan de buurt presenteerde.

Hij is geen topscorer of voetballer die het van zijn loopvermogen en technische kwaliteiten moet hebben. Toch is Tolis Vellios (31) uitgegroeid tot publiekslieveling in Zwolle. De spits van PEC vergrootte vrijdagavond tegen VVV (2-0) met een fenomenale hakbal zijn status van cultheld.

De recordpoging van Go Ahead Eagles om twaalf eredivisieduels op rij ongeslagen te blijven, is voorlopig in het (bevroren) water gevallen. De ploeg uit Deventer zou vanavond in Waalwijk aantreden tegen RKC, maar vanwege sneeuwval en ijsvorming is het veld in het Mandemakers-stadion onbespeelbaar.

Vier Zwolse kinderen zijn een week geleden voor de tweede keer naar Polen ontvoerd door hun moeder. Ondanks vonnissen van rechters in Nederland en Polen en ondanks uitleverings- en kinderontvoeringsverdragen waar ook Polen voor getekend heeft. ,,In theorie is het allemaal goed geregeld. De praktijk is weerbarstiger.”

Hij leidde veertig jaar geleden protesten tegen het Iraanse regime, werd opgesloten in de beruchte Evin-gevangenis en ontsnapte. De naar Zwolle gevluchte Bijan Moshaver (63) vraagt sindsdien onophoudelijk aandacht voor de situatie in zijn vaderland. Eindelijk wordt hij gehoord, zelfs door Mark Rutte.

Als enige van vijf kinderen overleeft Piet de Vos uit Lochem de Watersnoodramp van 1953. Ook zijn vader en 37 familieleden ziet hij nooit meer terug. Zijn moeder vertelt hem de gruwelijke waarheid per brief.

Het moet snel anders in Nederland, voordat de groeiende ongelijkheid leidt tot grote maatschappelijke onrust, stelt publicist, ondernemer en miljonair Sander Schimmelpenninck (38). In zijn boek Sander en de brug doet hij vijf radicale voorstellen om die ongelijkheid tegen te gaan.

En dan nog even dit: Dat Levi de Weerd goed is in het computerspel FIFA, had hij met twee Europese titels en een nationaal kampioenschap al wel bewezen. Maar vanaf nu mag de 18-jarige Apeldoorner zich ook wereldkampioen noemen. Samen met de Zweedse Olle Arbin won hij het WK 2 tegen 2.

