Nieuws gemist? Plaatsen van boerderijmolen ‘moet eenvoudiger worden’ • Oplichter voorlopig op vrije voeten

Rijssenaar had volgens OM cruciale rol in terroristi­sche organisa­tie, eis: 12 jaar cel

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een celstraf van twaalf jaar tegen Muhammad B. uit Rijssen. Volgens het OM had B. in Syrië een leidende rol binnen de terreurbeweging Ahrar al-Sham. B. ontkent elke betrokkenheid, zijn advocaten zeggen dat hij niet vervolgd had moeten worden.