Nieuws gemist? Vuurwerkverbod Apeldoorn opmaat naar meer? • Boer Kees bekendste Nederlandse boer in Oekraïne

Duizenden verkeersdeelnemers leerden bij hem de fijne kneepjes van het rijden. Of dat nou in een auto, vrachtwagen, op een motor of een brommer was. Aan die tijd komt nu een einde. De rijschool van Oscar Palm uit Epe, vooral actief in de regio rond Deventer, is failliet.

Apeldoorn heeft een algeheel vuurwerkverbod afgekondigd. De overlast, materiële schade, letsel en milieuvervuiling vinden deze gemeente niet langer opwegen tegen de lusten. Grote vraag: is dit de opmaat naar een voorgoed vaarwel van consumentenvuurwerk in Nederland?

Het kost de rechtbank Gelderland nog zeker drie jaar voordat alle strafzaken die nu nog op de plank liggen, zijn weggewerkt. Dat stelt Rémy van Leest, president van de Rechtbank Gelderland.

Volledig scherm © x

Excursie hier, werkweek daar, en natuurlijk een examenreis naar een aansprekende stad. Het hoort erbij in het voortgezet onderwijs. Maar scholen merken dat ouders vaker de hand op de knip houden. Het dwingt scholen om hun reisjes te versoberen of andere geldbronnen aan te boren.

Het Nederlandse meisje van 12 jaar dat eerste kerstdag om het leven kwam bij een skiongeluk in Oostenrijk, komt uit de provincie Gelderland.

De vraag was hoeveel progressie Elisa Dul had gemaakt, sinds de schaatsster uit Oene vorig jaar besloot het sprinten in te ruilen voor het allrounden. Veel, zo blijkt dinsdag tijdens het NK in Heerenveen.

Daley Blind vertrekt per direct bij Ajax. Het contract van de 32-jarige Oranje-international, dat nog liep tot komende zomer, wordt ontbonden. Blind was de laatste maanden onder trainer Alfred Schreuder lang niet meer altijd zeker van een basisplaats.

Bommen, granaten, drones? Boer Kees Huizinga, inmiddels de bekendste Nederlander in Oekraïne, ging afgelopen jaar stoïcijns door met ploegen, zaaien, oogsten. ‘Om mijn eigen situatie te relativeren, hoef ik alleen maar aan die kerels in de loopgraven te denken.’

Volledig scherm Familie Kloosterboer aan tafel. © Rob Voss

Geertjan (42) en Nathalie (41) Kloosterboer hebben een melkveehouderij in Oxe. Hij is de derde generatie boer in zijn familie. 2022 was, met alle protesten door de stikstofcrisis, wel het jaar van de boer. Hoe kijkt het gezin ernaar? We schuiven aan bij de avondmaaltijd.

Steeds vaker gooien mensen het roer in hun loopbaan drastisch om. Muriël Bosgra (44) uit Zwolle zag als raadsonderzoeker bij de kinderbescherming hoe kinderen bij scheidingen in de knel kwamen. Als mediator en kindbehartiger probeert ze zulke situaties nu te voorkomen.

En dan nog even dit: Deze video moet je zien: Amelia Anisovych, het 8-jarige meisje dat met een filmpje waarop ze vanuit een Oekraïense schuilkelder Let It Go zong de hele wereld over ging, heeft een enorme verrassing gekregen. Ze mocht in de OVO Arena in Wembley haar zangkunsten ten gehore brengen, toen plots de cast van de West End-versie van Frozen het podium betrad.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.