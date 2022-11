Nieuws gemist? Zoektocht naar Ercan gestaakt • Michiel zet zijn ziekte om in iets positiefs

Wereldreiziger en beroepsavonturier Henk de Velde is gisteravond op 73-jarige leeftijd overleden. De zeezeiler was al geruime tijd ernstig ziek. De laatste maanden van zijn leven bracht hij noodgedwongen door in zorgcentrum Laarstaete in Lelystad. Daarvoor leefde hij vooral op het water.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit moet gaan handhaven op sigaretten zoals ze nu in de winkels te koop zijn. De manier waarop de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in de filtersigaret nu gemeten wordt, is onbetrouwbaar. Dat heeft de rechter in Rotterdam besloten na een juridische procedure die vijftien organisaties, aangevoerd door de Stichting Rookpreventie Jeugd, hadden aangespannen.

De zoektocht naar Ercan Özturk in een bos bij Deventer is vanmiddag afgerond. Sinds woensdagochtend zocht een speciaal team er naar (sporen van) de al ruim anderhalf jaar vermiste Apeldoorner. Tot een doorbraak heeft dat nog niet geleid.

De N50 bij Kampen is onveilig, verbreed die weg rap en plaats zo snel mogelijk een fysieke rijbaanscheiding. De kritieken buitelen over elkaar heen na een nieuw dodelijk ongeval op deze genadeloze weg. Is dat terecht gezien de bijzondere achtergrond? Vijf vragen en antwoorden.

Volledig scherm De regenboogtrap in Winterswijk (links) en Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 in Winterswijk (rechts). © GKC/Jan Ruland van den Brink

De rel rond de regenboogtrappen in het Gerrit Komrij College in Winterswijk zorgt voor heftige reacties. Dat kinderen niet meer over de gekleurde traptreden willen lopen, is ‘ronduit schokkend’.

FC Twente? Dat heeft een ijzersterk curriculum vitae wat thuisduels betreft, veel individuele kwaliteit, een geweldige doelman en zo is er nog een flinke hand vol superlatieven. Maar, zo zegt Go Ahead Eagles-trainer René Hake, zijn ploeg moet en hoeft zondag in de Grolsch Veste in Enschede (aftrap 14.30 uur) niet al te bescheiden te zijn.

Volledig scherm Nyck de Vries. © AP, Reuters

In Mexico-Stad reed Nyck de Vries nog één keer een vrije training voor Mercedes. Hij besefte tijdens die sessie dat hij volgend jaar permanent in de Formule 1 uitkomt. Iets wat hij nu sowieso dagelijks merkt, door de toegenomen aandacht van fans. ,,Ik leef mijn droom.”

Afgelopen zomer kreeg fruitteler Michiel Appelhof (48) verschrikkelijk nieuws: hij heeft een kwaadaardige tumor in zijn kaak. De vooruitzichten zijn slecht, complete genezing lijkt uitgesloten. Tegelijkertijd wordt zijn oogst verwoest door een enorme hagelbui. Die tegenslagen zet hij om in een initiatief. Deze week zamelt hij met (mislukte) appels geld in voor onderzoek naar zijn zeldzame vorm van kanker.

Volledig scherm Janneke Ordelmans uit Eibergen emigreerde in 2016 naar Zweden. Dit huis kocht ze voor nog geen 45.000 euro. © Janneke Ordelmans

Janneke Ordelmans (42) groeide op in Eibergen en werkte jaren als boswachter bij Staatsbosbeheer. Totdat ze er genoeg van had. In Zweden komt ze eindelijk weer in het bos. „Ik wil geen kantoorbaan en een rijtjeswoning.”

Een man uit Zwartsluis (51) is onlangs opgepakt voor storage spoofing: een fenomeen dat zeer bekend is in de Rotterdamse haven, maar veel minder in deze regio. Oplichters proberen niet-bestaande opslagruimtes en voorraden van grondstoffen en materialen in terminals in het havengebied te verkopen. Hoe gaat dat in z’n werk?

Kroegen voelen ongemak bij het WK voetbal in Qatar, waar bij de bouw van de stadions zoveel doden vielen. ,,We gaan het sober doen, minder oranje, minder vlaggetjes. Maar op speeldagen van Oranje gaan we wel eerder open en zetten de tv aan”, zegt de Apeldoornse kroegbaas Mike van Brakel. ,,Schijnheilig”, vindt marketingdeskundige Paul Moers.

En dan nog even dit: Het koninklijk gezin verscheen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam voor een fotosessie. Toen de koning voorstelde dat hun dochters voor koningin Máxima en hem konden staan, zei Amalia: ,,Pap, dat gaat echt niet meer!’’

