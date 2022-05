Nog 96 grootburgers in Deventer, uniek fenomeen met eeuwenlange historie: ‘Al die romantische verhalen erover zijn bijna nooit waar’

Nieuw muziekfes­ti­val met een smerig randje: Into The Mud in Twello met Tim Knol

Het Deventer Burgerweeshuis, DAVO Deventer en Buitenpost in Twello trekken op 13 augustus een gloednieuw muziekfestival uit de klei. Het drietal organiseert Into The Mud. Onder meer de bands Tim Knol & Blue Grass Boogieman en Fifty Foot Combo moeten voor een onvergetelijke dag zorgen.

