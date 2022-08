Noodmaatregel bij Deventer haven, die voorlopig wel open blijft

met video Vamos a la playa? Bij Johan (52) uit Deventer is het al kerst in huis: ‘Welkom op de Noordpool’

De mussen vallen van het dak en airco’s draaien overuren door een hittegolf. Het contrast kan dan ook niet groter zijn wanneer je bij Johan Molenaar in Deventer het huis in loopt. De Deventenaar dompelt zijn woning al onder in de winterse kerstsferen. Duizenden lampjes, honderden kerstballen en zelfs zijn badkamer ontkomt niet aan kerstversiering. ,,Ik heb zo veel decoratie dat ik de spullen apart verzekerd heb.’’

11 augustus