Normale avond eindigt in grote schok voor ingezakt restaurant Deventer: ‘Moeten dit wel even verwerken’

Met zoon Lyns (14) aan zijn zijde probeert Michel Boerebach zonder angst te leven: ‘Dit slijt nooit’

Na de dood van zijn zoontjes Lesley en Sven, die negentien jaar geleden in de Flevopolder verongelukten na een botsing met een trekker, probeert de 58-jarige Michel Boerebach - voormalig Go Ahead Eagles-speler en vader van Lyns (bijna 15) - een leven te leiden zonder angst. En dat is niet eenvoudig. ,,Als ik een sirene hoor, slaat de schrik me om het hart.”

25 september