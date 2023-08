Nul boetes na maatregelen tegen loslopende honden langs de IJssel: ‘De ene baas verpest het voor de ander’

met video Gevreesde plant levert in Gorssel soms zelfs slapeloze nachten op: 'Wortels kunnen beton vergruizen’

Het is een doorn in het oog van Gorsselaren: de Japanse duizendknoop. De invasieve woekerplant neemt hele weides over en beschadigt zelfs huizen. Ook in Gorssel wint de plant aan terrein. Daar moet iets aan gedaan worden, vindt een groepje inwoners. Toch heeft het plantje niet alleen maar nadelen... ,,Opeens leren mensen elkaar beter kennen.”