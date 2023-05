Of voor GA Eagles het uitbuiken kan beginnen? Nee, Xander Blomme heeft nog andere plannen

Cathy vindt moederdag­ca­deau­tje op straat in Deventer: ‘Ik zie meteen een verdrietig kindje voor me’

Wie o wie is dit pakje kwijtgeraakt? Cathy Ververda uit Deventer is naarstig op zoek naar de eigenaar van een cadeautje dat zij dinsdagmiddag op straat vond in Deventer. ,,Waarschijnlijk is er nu iemand heel verdrietig.”