Omstreden woningbouw in Twello-Noord uitgesteld, rechter doet nog uitspraak: ‘We zijn hier heel blij mee’

MET VIDEO Grote glimlach zoals bij Elai (2) verdringt kleine prijsstij­gin­gen op Deventer kermis: ‘Hij wil ook wat’

‘Alweer een winnaar’. Het galmt weer een week lang door de Deventer binnenstad tijdens de jaarlijkse zomerkermis. Geldt dat ook voor de talloze bezoekers, of alleen voor de standhouders? Na drie jaar is de kermis als vanouds weer terug in het centrum, de prijzen zijn alleen wat hoger. ,,Dit kan nog wel.’’

6 juni