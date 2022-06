Ongevalsplek in Deventer is berucht punt: ‘Ik dacht al dat het een keer mis zou gaan’

Ludiek ‘bedankje’ in Deventer binnenstad komt nu in aanmerking voor prijs: ‘Het is geweldig’

Hij is bijna ‘viral’ gegaan, zegt binnenstadsmanager Peter Brouwer. De bloemenmuur die eind mei van donderdag tot en met zondag op de hoek van de Keizerstraat te vinden was. En nu komt-ie in aanmerking voor een landelijke creativity-prijs. ,,Dat is natuurlijk een enorme waardering”, zegt Brouwer.

22 juni