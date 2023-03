Ontmoetingsruimte de Warme Kamer geopend in Koningskerk in Deventer

Allard stond aan wieg van vrouwenbe­we­ging in Deventer: ‘Hier meer van de grond gekregen dan in Amsterdam’

Hij wil zijn leeftijd niet kwijt. ,,Voor je het weet ben je door zo’n cijfer een seniele oude gek. Ik ben zo jong als ik me voel. En dat is best jong.” Allard van Lenthe, een markante verschijning in de Deventer binnenstad, zette zich 50 jaar geleden fanatiek in voor de gelijke rechten van vrouwen. Op Internationale Vrouwendag reden om hem eens langs de lat te leggen.