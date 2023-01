Ooit zo ‘verdachte’ keet is nu gepimpt door Sallandse pensionado's met groene vingers

Hans Husselman schiet in de lach als hij terugdenkt aan de alarmbellen die enkele jaren geleden afgingen in de meldkamer van de politie. ,,Mensen hadden onze keet zien staan in een bos tussen Lettele en Holten, waar we een klus hadden. Toen was het nog een kaal en sjofel geval. Ze vertrouwden het helemaal niet. Dachten dat in onze keet allerlei criminele dingen werden gedaan. Dus belden ze 112.’’