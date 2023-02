Ook atleten met beperking kunnen meedoen aan IJsselloop Deventer 2023

Met Video Deventena­ren helpen Turkije massaal met heaters en luiers: ‘We zijn zo erg geraakt’

Van truien tot dekens en maandverband. Deventenaren zijn volop spullen aan het inzamelen voor Turkije. Een belangrijke speler in de actie is een centrum voor dagbesteding en activiteiten in Voorstad. ,,We zaten het nieuws te kijken toen het wéér misging.’’

7 februari