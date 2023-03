Op Cambuurplein hoort Van Dop GA Eagles verliezen: ‘Met nederlaag beter te leven dan leeg uitvak’

GA Eagles tegen een ploeg uit het rechterrij­tje, dat gaat dit seizoen amper mis

Als Go Ahead Eagles dit seizoen tegen een ploeg uit het rechterrijtje speelt, loopt de ploeg nooit zonder punten van het veld. In 4 van de 9 gevallen wonnen de Deventenaren, slechts één keer moest het een nederlaag slikken. Positief, want SC Cambuur is vanavond de tegenstander en dat is de hekkensluiter.