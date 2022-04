Op deze unieke plekken nestelen ooievaars: ‘Er zijn gevaren, maar blijkbaar voelen zij zich daar veilig’

Aan het begin van 2021 nestelden de vogels zich boven op één van de luchtalarmmasten in Raalte. Het resulteerde in een ware soap: het luchtalarm is daar een groot deel van het jaar tijdens de maandelijkse testen niet afgegaan om de ooievaars te kunnen laten broeden. Pas in november klonk het geloei weer in Raalte-Noord. Het ooievaarsnest werd vlak daarvoor verplaatst.