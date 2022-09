Op dit terrein in Colmschate komt nieuwbouwwijk met royale woningen: ‘Nu moet het alsnog gebeuren’

Zeven dieselbus­sen uit Twente rijden tijdelijk mee in dienstrege­ling Deventer

Vervoersbedrijf Keolis zet in Deventer tijdelijk zeven rode dieselbussen uit Twente in. Dat is nodig, stelt woordvoerder Lotte Hendriksen. De elektrische bussen die anders in Deventer rijden, moeten uit de dienstregeling voor onderhoud en reparatie.

23 augustus