‘Op veel plaatsen in Lochem mag niets, maar park is Oranje Vrijstaat’

Deze paastradi­ties kennen bijna alle Deventena­ren: hier komen ze vandaan

Eieren zoeken, het paasontbijt en de paashaas: deze paastradities kennen bijna alle Deventenaren wel. Maar waar komen deze eigenlijk vandaan? En waarom steken we in Deventer en omgeving wel paasvuren aan en in andere delen van het land niet?