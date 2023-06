Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

Per direct hek om uiterwaar­den in Deventer: loslopende honden oorzaak

Stichting IJssellandschap gooit de lage uiterwaarden ten noorden van Deventer permanent op slot. De recreatiedruk is zo groot dat de flora en fauna in het gebied bedreigd wordt. Met name loslopende honden zijn volgens de Stichting IJssellandschap het grootste probleem: ,,De rust wordt verstoord, sinds corona is de vraag naar recreatie in de buitenlucht enorm toegenomen’’, zegt Jet Nieboer van Stichting IJssellandschap.