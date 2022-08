Opgeven? Het had gekund, maar Sophie (32) wilde er na haar diagnose wat van maken

Gebouw Topicus in Deventer klaar voor opvang 150 extra Oekraïners: ‘Hindert andere woningzoe­kers niet’

In Deventer worden momenteel bijna 200 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Daarmee is de grens niet bereikt, want er is nog plek voor 150 Oekraïners. Die kunnen binnenkort terecht in een pand van Topicus, aan de Singel 9. Deze locatie wordt momenteel klaargemaakt voor de komst van vluchtelingen uit Oost-Europa. ,,Het hoeft nog niet helemaal af, de bewoners steken graag zelf de handen uit de mouwen.’’

14 augustus