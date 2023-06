Oproep in strijd tegen ‘onzichtbare’ criminaliteit: ‘Eenmaal die wereld ingezogen, is einde vaak zoek’

Een drugslab in een afgelegen loods of een rammelende aanvraag voor een shishalounge. De aanpak van ondermijnende criminaliteit vereist structureel geld van de provincie Overijssel. Dat stellen burgemeesters van de Districtelijke Veiligheidsoverleggen IJsselland en Twente in een gezamenlijke brief. ,,Anders dreigt een verlies van opgedane kennis.”