OPROEP | Ken jij een bijzonder huis? Wij komen graag binnenkijken!

Wanhopige azc-bewoners proteste­ren in Schalkhaar: ‘Het hele systeem werkt niet’

Een groep van zeker twintig mannen heeft dinsdagmiddag geprotesteerd voor de ingang van het asielzoekerscentrum (azc) in Schalkhaar. Ze zijn niet gelukkig, met name over de lange wachttijd voordat duidelijk is of ze in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning: ,,We blijven net zo lang staan totdat het COA of de IND komt.’’