Opvolger voor MediaMarkt in de Boreel staat klaar, maar nog even geheim: ‘Wel bijna half jaar leeg’

GA Eagles zet in op uitbrei­ding stadion, verhuizing jeugdoplei­ding van Twello naar Deventer kan later

Het op één plek onderbrengen van de jeugdopleiding en trainingsfaciliteiten van de eerste selectie is voor GA Eagles geen noodzaak om De Adelaarshorst in 2024 te kunnen verbouwen. Dat stelt directeur Jan Willem van Dop. Mogelijk haalt de club uiteindelijk wel de jeugd, die nu in Twello traint, terug naar thuisstad Deventer. ,,Het initiatief is nu niet aan ons.”

