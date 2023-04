Oranjetompouce in de zon? Dit is de weersverwachting voor Koningsdag in Deventer

Nieuwsupdate En zo gaat de kans verloren om zelf te bepalen waar hier die windmolens komen

Wen er nou maar aan. Die zwiepende kolossen in Hellendoorn, Wierden, Rijssen-Holten en de rest van Twente komen er. Onze regio loopt al flink achter ten opzichte van Hardenberg, Ommen en Staphorst. Van de provincie moet het en als we hier niet oppassen, wijzen zij straks de locaties aan voor die windturbines. In elk geval in Hellendoorn, want daar is de regie zojuist uit handen gegeven.