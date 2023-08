Overwoekerende plant zorgt voor kopzorgen in Gorssel, maar heeft óók voordelen

Ook in Utrecht staat de boeken­markt al 34 jaar in de agenda: ‘Wat we meenemen noemen we Deventer glans’

Hij is er één van het eerste uur. Boekhandelaar René Hesselink is al sinds de eerste boekenmarkt van Deventer van de partij. Hij heeft een antiquariaat in Utrecht, aan de Oudegracht in het centrum. Zo vlak voor de start van de boekenmarkt is het in antiquariaat Hinderickx & Winderickx boeken bij elkaar rapen voor de handel. De dozen staan hoog opgetast in de middeleeuwse werfkelder die uitkomt op de gracht.