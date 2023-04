Paal en perk aan fastfood in Deventer met McDonald’s in centrum? ‘Ik vind het een non-discussie’

Ondanks tegensla­gen runt mindervali­de Jenine (37) succesvol­le hobbywin­kel in Rijssen: ‘Het is het beste medicijn’

Het lijkt aan de buitenkant een klein winkeltje, verstopt in de Bouwstraat. Maar niets is minder waar. De hobbywinkel van de Rijssense Jenine Siemerink (37) is een begrip onder de liefhebbers en heeft online duizenden fans. Ondanks haar lichamelijke beperkingen en chronische pijn volgt ze haar passie: „Hobby is het beste medicijn, daar kan geen dokter tegenop.”