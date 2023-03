Parel van Funda: monumentale boerderij net buiten Deventer

Behoefte aan rust, ruimte en natuur? Dan is deze monumentale boerderij in Oxe, net buiten Deventer, misschien wel iets voor jou. ‘Erve Klein Eertkamp-Bosman’ is in de achttiende eeuw gebouwd en staat op een perceel van ongeveer 5775 vierkante meter grond. Naast het huis staan twee grote schuren en een hooimijt.

Voor paardenliefhebbers

De boerderij aan de Bosmansweg 2 is erg geschikt voor paardenliefhebbers. In de schuur zijn zes paardenboxen gebouwd en in het weiland naast het huis is genoeg ruimte om de paarden te laten grazen. In de kapschuur is ruimte voor een tractor en buiten is een paardenbak met verlichting. De woning ligt aan een onverharde weg, dus ook voor een buitenrit zit je op de goede plek.

In het woonhuis zijn de oude elementen van de woning nog goed te zien. Karakteristieke balken, die zijn afgewerkt op een eigentijdse manier. Het huis heeft twee badkamers, een ruime keuken en op de gehele bovenverdieping is nog de mogelijkheid tot verbouwen voor het uitbreiden van de woonruimte.

Let’s talk numbers

De vraagprijs van deze woning bedraagt 875.000 euro. Wat krijg je daarvoor terug? 180 vierkante meter woonoppervlak, een perceel van 5775 vierkante meter met de mogelijkheid om grond bij te kopen. De woning heeft nu drie slaapkamers en twee badkamers. De gehele eerste verdieping is nog niet in gebruik, daar kunnen klussers meer kamers maken. Je betaalt voor dit stulpje omgerekend 4861 euro per vierkante meter.

De plaatjes

Benieuwd hoe het eruitziet? Neem hier een kijkje:

