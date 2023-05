PEC Zwolle is een schizofrene, opportunistische club

MET VIDEO Man vlucht voor koeien en belandt met zijn hond in ijskoude IJssel bij Deventer

Plotseling zag hij een groep koeien op zich af komen. De man die maandagavond zijn hond uit liet in de uiterwaarden bij Deventer voelde zich daardoor dusdanig in het nauw gedreven, dat hij samen met zijn trouwe viervoeter in de koude IJssel belandde. Het lokale brandweerkorps rukte even later groot uit.