Penningmeester plunderde - vooral rond de feestdagen - rekening van ouderraad basisschool Bathmen

MET VIDEO + FOTOSERIE Flaneren als Engelse lord in Deventer Dic­kens-cir­cus: hoed afnemen, nekpijn van het buigen en héél vaak op de foto

Trotty, Scrooge, Queen Victoria, straatschoffies. In Deventer is er dit weekeinde geen ontkomen aan. Door de pittoreske straatjes van het Bergkwartier paraderen honderden personages uit boeken van de bekende negentiende-eeuwse schrijver Charles Dickens. Maar hoe is het om als Dickens-personage tussen duizenden nieuwsgierige toeristen lopen? Om daar achter te komen kruipt verslaggever Diego Kemps in de huid van een Dickens-figuur.

11 december