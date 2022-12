Peter (90) fietst nog elke dag vanuit Diepenveen naar zijn vrouw in Apeldoorn: ‘Ik kan haar niet missen’

GA Eag­les-trai­ner Hake moet nieuwe puzzel leggen op middenveld

In een leeg, verregend Jan Louwers Stadion sloot Go Ahead Eagles vrijdagmiddag het kalenderjaar 2022 af met een besloten oefenwedstrijd tegen FC Eindhoven. De selectie was in twee delen geknipt, een paar kilometer verderop speelde een tweede team op De Herdgang tegen Jong PSV. Beide duels gingen verloren: FC Eindhoven was met 2-0 te sterk voor de ‘A-groep’, Jong PSV vloerde het ‘B-team’ met 3-0.

30 december