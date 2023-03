Plan omstreden reclamemasten A1 bij Deventer brengt veel teweeg: ‘Ontwerp zit echt aan de grens’

Duplexwo­nin­gen aan Beatrix­laan in Wijhe maken plaats voor 18 appartemen­ten en 4 woningen

Er is groen licht voor SallandWonen voor de bouw van achttien appartementen en vier grondgebonden woningen aan de Beatrixlaan in Wijhe. De woningen komen in de plaats van zestien duplexwoningen. Die zijn in 1950 gebouwd en voldoen niet meer aan de huidige eisen qua maat, comfort en isolatiewaarde.