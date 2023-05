Plan voor nieuwe Aldi in Deventer op ‘gekke plek’ zorgt voor verbazing bij politiek: ‘Vragen om problemen’

MET VIDEO Waarom is IJsseldijk gemaaid in een maand waarin dat juist afgeraden wordt?

De ene helft van de dijk is gemaaid, de andere helft is zo hoog dat bloemetjes te plukken zijn. Langs de IJssel, tussen Brummen en Hattem, is dat opmerkelijke tafereel te zien. Maar waarom wordt er gemaaid door Vallei en Veluwe, in een maand waarin opgeroepen wordt dat niet te doen?