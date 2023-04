Plan voor verbod op doden hobbydieren, maar niet iedereen is daar blij mee

Aanvoerder Hazelhoff ziet voor nieuwe Pickwick-trai­ner vooral de taak alle neuzen dezelfde kant op te krijgen ‘bij de onderste zes horen wij niet’

Als iets de 64-12 overwinning op Waterland bewees, was het dat het Deventerse Pickwick Players niet bij de onderste zes ploegen in de competitie hoort. In de degradatiepoule boekte de formatie van Mau Simeona de zevende zege in acht wedstrijden. Volgens captain Pim Hazelhoff mag het komend seizoen onder de nieuwe trainer Ruben Valstar en zijn assistent Tom Wills absoluut niet gebeuren dat de tweedeklasser nog veroordeeld wordt tot een bijrol in de competitie.