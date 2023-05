Plantenliefhebbers opgelet: hier in Deventer ruil je dit weekend stekjes

Aanwonen­den zien uitbrei­dings­plan voor Diepenveen met tachtig huizen, vooral voor starters, niet zitten

Het lijkt vaste prik: rond plekken waar Deventer nieuwe woningen wil bouwen, komt protest van omwonenden. Of het nou in het dorp is (Lettele) of rond de binnenstad (Senzora-terrein Raambuurt); haast telkens komen bezwaren op. Nu beroert in Diepenveen bouwen de gemoederen.