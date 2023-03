Politie arresteert drie Friezen met honkbalknuppel bij demonstratie van Go Ahead Eagles in Leeuwarden

met video In Olst zit de kringloop­win­kel 2.0: ‘Het is veel meer dan alleen tweede­hands’

Noem het een kringloopwinkel 2.0. Goede Buren in Olst doet namelijk meer dan alleen tweedehands spullen inzamelen en verkopen. Je kunt er ook verpakkingsloze droogwaren kopen, kadootjes ‘die geen kilometers hebben gemaakt’ en er is een repair café. Na zware coronajaren waarin een faillissement in de lucht hing, beginnen nu betere tijden. ,,Kringloop is niet meer alleen voor een kleine groep mensen.’’