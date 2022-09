Politie: brand op de Brink in Deventer was geen opzet

Deventer trapt studiejaar af zonder Grote Kerkhof vol studenten: ‘In 2023 weer in binnenstad’

Snelle, Typhoon, Kensington en Anouk, zomaar een paar grootheden die in het verleden op het podium stonden op een afgeladen Grote Kerkhof. Terwijl corona geen spelbreker meer is en het plein meer dan ooit klaar is voor evenementen, blijft het Grote Kerkhof leeg. Het studiejaar voor Deventer studenten van Saxion en Aventus trapt donderdag af in het Havenkwartier, tot lichte teleurstelling in de binnenstad. ,,Deze keuze is door omstandigheden eenmalig.”

