Politie met kogelvrije vesten kamt scholen Deventer uit omdat schutter Zwijndrecht er zou rondlopen

Zit je op school, lopen er ineens allemaal politieagenten door de school met kogelwerende vesten. Dat gebeurde donderdag aan het begin van de middag bij het Saxion en Aventus in Deventer. De politie had een tip binnengekregen dat mogelijk de schutter van de schietpartij afgelopen week in Zwijndrecht rondliep op een van de scholen.

Veel leerlingen waren aanwezig toen de politie de scholen uitkamde, op zoek naar een spoor van de verdachte Minh Nghia Vuong. Vlak voor ze de school in gingen, stonden er in de omgeving een aantal auto’s met politie in burger, maar er was ook politie met kogelvrije vesten aan.

Camerabeelden

Het bleek loos alarm. De nog altijd voortvluchtige schutter, die zaterdag zijn ex en ex-schoonmoeder neerschoot, werd niet aangetroffen. ,,We hebben de camerabeelden van beide scholen bekeken en het was wel iemand die erg op hem leek’’, meldt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. ,,We hebben alles doorzocht totdat we echt zeker wisten dat hij niet aanwezig was.’’

Wie de melding deed kan de politie niet zeggen, maar Westerhof benadrukt dat ze elke serieuze tip oppakken en valideren. ,,Uiteraard hebben we bepaalde criteria voor wat een serieuze tip is, maar daar kan ik niet over uitweiden. In dit geval was de tip serieus genoeg en besloten we om erheen te gaan. Liever een keer te vaak dan dat we te laat zijn en er wel iets gebeurt.’’

Gouden tip

Het Openbaar Ministerie looft momenteel 30.000 euro uit voor dé tip die leidt tot de verblijfplaats en aanhouding van de levensgevaarlijke ‘Lucky’, zoals hij ook wel wordt genoemd. ,,Het is van het grootste belang dat Vuong zo snel mogelijk wordt aangehouden’’, meldt de politie in het programma Opsporing Verzocht. En: ,,Wie hem ziet, bel gelijk 112, benader hem niet zelf.’’