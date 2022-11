Politie ramt paaltjes uit de grond: hulpdiensten redden de pasgeboren dochter van Karel Smouter

Kun je niks beters dan zeep verkopen? Die opmerking veranderde het leven van Marc Dullaert uit Deventer

You like to give a voice to the voiceless. Zo omschreef Desmond Tutu de missie van Marc Dullaert (59). De Deventenaar is de grondlegger van KidsRights, de bedenker van de Internationale Kindervredesprijs en was Kinderombudsman. Wat drijft de geboren Zutphenaar om te blijven strijden voor kinderrechten?

13 november