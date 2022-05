Politie vindt gefilmde Range Rover na ernstig ongeluk op A1: onderzoek naar betrokkenheid

met videoDe Range Rover waar de politie naar op zoek was, is gevonden. Het voertuig was vorige maand vermoedelijk betrokken bij een zwaar ongeval op de A1 bij Bathmen. Bij het ongeluk raakten twee mensen zwaargewond, zij liggen nog altijd in het ziekenhuis. Het busje waarin zij reden raakte van de weg en sloeg over de kop. Bij de crash raakte de berm bezaaid met vakantiespullen.

Op zaterdag 23 april crashte het busje met een man (66) en een vrouw (54) uit het Zeeuwse Axel. Dankzij dashcambeelden kwam de bewuste Range Rover in beeld. Op de video had het er alle schijn van dat de auto het busje een tik richting de berm gaf.

‘De Range Rover die mogelijk betrokken is, is inmiddels gevonden dankzij jullie hulp! Dank daarvoor!’, zegt de politiewoordvoerder, die erg te spreken is over de hoeveelheid reacties op de oproep. Met behulp van de tips en nieuwe dashcambeelden die de politie kreeg, kon het voertuig worden opgespoord.

Talloze tips

De beelden werden nog op de dag van het ongeluk door de politie verspreid. Dit in de hoop de auto op het spoor te komen die op de dashcamvideo het busje lijkt aan te tikken. De beelden werden online veel gedeeld en bij de politie kwamen talloze reacties binnen. Uit de tips, nieuwe dashcambeelden en het oordeel van experts, werd duidelijk dat het zou gaan om een witte of zilverkleurige Range Rover Sport.

Bekijk hier de beelden van vlak na het ongeluk. De tekst gaat hieronder verder.

Over de omstandigheden waarin de bewuste auto werd aangetroffen kan de politie in het kader van het onderzoek nog niets zeggen. Ook over de betrokkenheid van de auto en de bestuurder worden nog geen mededelingen gedaan. ,,De politie heeft meerdere aanknopingspunten en die worden op dit moment onderzocht.’’

Slachtoffers nog in het ziekenhuis

De 66-jarige man en de 54-jarige vrouw uit het Zeeuwse Axel die in het busje reden, raakten ernstig gewond. Zij liggen nog altijd in het ziekenhuis, laat de politie weten. Het herstel van de slachtoffers zal veel tijd in beslag nemen.

Vooral de vrouw brak vele botten in haar ribben, schouder, nekwervel, voet en enkel. Ook kreeg de vrouw een klaplong door het ongeluk en zelfs een kneuzing in het hart. De man kwam er met iets minder verwondingen vanaf, al was ook hij er met gebroken nekwervels en een gebroken schouder ernstig aan toe.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Politie Deventer (@politie_deventer)