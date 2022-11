Politie zoekt naar vermiste Apeldoorner Ercan Özturk (29) in bos Schalkhaar: ‘We hebben nieuwe informatie’

UPDATEDe politie zoekt vanochtend opnieuw naar de vermiste Ercan Özturk. De Apeldoorner verdween spoorloos in maart vorig jaar, op 29-jarige leeftijd. Het stuk bos in Schalkhaar waar wordt gezocht is in beeld gekomen aan de hand van nieuwe informatie, laat politiewoordvoerder Sigrid Passchier weten.

In een bos bij Schalkhaar en Diepenveen is sinds vanochtend een nieuwe zoekactie aan de gang. Het perceel ligt dicht bij een stuk bos dat eind vorig jaar door de recherche is uitgekamd. Daar werd onder andere een kuil onderzocht. De politie kon toen uitsluiten dat de kuil iets met de verdwijning te maken had.

Woordvoerder Passchier laat weten dat er nog niets is aangetroffen. ,,We zijn gaan zoeken aan de hand van nieuwe informatie.’’ Over de details van de nieuwe informatie kan de politiewoordvoerder niets loslaten. Het onderzoek kan meerdere dagen duren.

Verdwijning

Ercan vertrekt vorig jaar op 28 maart uit zijn woning in Apeldoorn. Hij keert niet terug. Kort na zijn verdwijning doorzoekt de politie de portiekflat in Deventer waar hij voor het laatst is gezien. Eind 2021 wordt een bos in en rondom Schalkhaar uitgekamd in de zoektocht naar de Apeldoorner. De vele zoekacties leveren vooralsnog niets op.

Rondom de verdwijning van Ercan krijgt de politie veel tips binnen. Onder andere het bos en een woning in Deventer komen op de radar. Toch blijken ook zoekacties op deze locaties vruchteloos. Eind september doorzoekt de politie een woning aan de Zevenbergenstraat voor de tweede keer aan de hand van nieuwe informatie.

Volledig scherm Ercan Özturk is al ruim 1,5 jaar spoorloos. © Privé

Familie houdt hoop

De politie gaat ervanuit dat Ercan niet meer in leven is, broer Cihan en vriendin Lisa houden hoop. ,,Als we de hoop opgeven, worden we helemaal gek’’, zei Cihan Özturk afgelopen winter. ,,Het voelt nog als de dag van gisteren dat hij verdween”, vertelt vriendin Lisa, die zwanger is als de dan 29-jarige Ercan verdwijnt.

,,Ik blijf hopen dat hij voor de deur staat. Ik heb steeds het gevoel dat hij gaat bellen dat hij eraan komt.” Inmiddels is Lisa bevallen van een zoon, vertelt ze begin dit jaar. ,,Het gaat goed met hem. Fijn dat hij er is. Het helpt me de dag door. Sinds Ercan weg is, zit ik in de ziektewet. Ik word wel goed begeleid.”

Broer Cihan probeert zijn leven zo normaal mogelijk te leiden, maar dat valt niet mee, vertelt hij in februari aan deze krant. ,,Ik werk en doe dan of er niets aan de hand is. Maar na twee of drie minuten zit hij weer in mijn hoofd. Het is zo hard dat je niet weet wat er gaande is. Dat maakt je kapot.”

