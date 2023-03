Politieke aardverschuiving in Overijssel, BBB blaast alles en iedereen omver: ‘Ongelooflijk’

Duo laat spoor van vernielin­gen achter bij parkeerau­to­ma­ten in Deventer en Zwolle: ‘Drugs, drugs en nog eens drugs’

Een Arnhems duo liet een spoor aan vernielde parkeerautomaten achter zich om drugs te kunnen kopen. Een van hen raakte bij de mislukte kraak in een parkeergarage in Zwolle verstrikt in zijn eigen verlengsnoer. ,,Het was te lang’’, verklaarde hij vandaag tijdens de strafzaak.