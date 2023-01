Priscilla (28) haalt duizenden euro’s van rekening met gestolen bankpas in Deventer: ‘Mijn aanhouding was ook een opluchting’

Streep de slechte seizoen­start weg en GA Eagles staat vijfde in de eredivisie

In sommige sporten mogen atleten en teams een aantal resultaten wegstrepen, zonder welke de ranglijst wordt opgemaakt. Zou GA Eagles dat in het lopende seizoen ook kunnen doen met de eerste 5 duels, dan staat de ploeg van trainer René Hake fier vijfde in de eredivisie.

15 januari