Protest voor Deventer Burgerweeshuis brengt honderden op de been: ‘Samen gaan met de schouwburg? Nee!’

voorbeschouwing Wil GA Eagles weer ver komen in de beker, dan moet het zich eerst ontdoen van Heracles: ‘Zij hebben eredivisie­waar­di­ge selectie’

Volgende halte voor Go Ahead Eagles in een bomvolle januarimaand: Almelo. Het Overijsselse treffen met Heracles in de tweede ronde van de KNVB-beker is op voorhand interessant. ,,Dat er het stickertje ‘beker’ op zit, betekent niet dat dit voor ons geen belangrijke wedstrijd is”, weet René Hake, trainer van de Deventenaren.

20:15