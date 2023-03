Punten, plaats op ranglijst: tussenbalans GA Eagles gelijk aan vorig seizoen

Go Ahead Eagles is op weg naar handhaving in de eredivisie en doet dat op dit moment met dezelfde cijfers als vorig seizoen. Zo stond de Deventer ploeg vorig jaar na 24 wedstrijden ook op de twaalfde plek, net als nu.

Dat is niet het enige, want ook het aantal verzamelde punten is op dit moment precies gelijk aan een jaar geleden. Toen had Go Ahead Eagles 26 punten vergaard na 24 wedstrijden, net als op dit moment het geval is.

De ploeg kwam vorig seizoen wel op een andere manier tot dat puntentotaal, want er werden zeven wedstrijden gewonnen, vijf keer eindigde het in een gelijkspel en twaalf keer werd er verloren. In het huidige seizoen heeft Go Ahead Eagles zes keer wonnen, acht keer gelijkgespeeld en tien keer verloren.

Goed om te weten: een speelronde later stond Go Ahead Eagles vorig seizoen op 27 punten, het speelde in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht met 1-1 gelijk. Een paar weken later, begin april na de thuiswedstrijd tegen Willem II (4-0), vierde Go Ahead Eages feest. Handhaving op het hoogste niveau was toen al een feit.

Go Ahead Eagles speelt vanavond (20.00 uur) een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk.